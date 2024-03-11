На левом берегу Днепра уменьшилось более чем на три десятка оккупантов и 9 пушек.

На левом берегу Херсонской области после некоторого затишья российские захватчики четыре раза штурмовали позиции украинских защитников.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, у врага остается главная цель - выбить подразделения ВСУ с занятых позиций на левобережье Днепра.

"После двухдневной тишины без штурмов, собрав минимальные силы, смог на четыре штурмовые атаки. Понеся безвозвратные и санитарные потери, противник отошел на свои исходные позиции. Наши воины продолжают удерживать занятые позиции и осуществляют мероприятия по расширению плацдарма", - рассказали в ВСУ.

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Также Силы обороны наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За минувшие сутки получили подтверждение, что на левом берегу уменьшилось на 34 оккупанта, 9 орудий, танк, два ударных БпЛА типа "Ланцет", две лодки, две антенны и четыре единицы автобронетехники.

"Уничтожен полевой пункт боеснабжения", - говорится в сообщении.

В то же время оккупанты держат темп активной аэроразведки, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов различных модификаций с поражающими элементами.

В частности, в течение боевых суток агрессор не прекращал террор мирного населения прифронтовых территорий Херсонщины и территории Очаковской громады на Николаевщине. Всего зафиксировано 64 FPV-дрона, 19 ударных БПЛА типа "Ланцет" и 25 сбросов 45 осколочных боеприпасов с БПЛА различных модификаций. В результате сброса осколочного боеприпаса в Антоновке на Херсонщине ранено гражданское лицо и поврежден частный автомобиль.

Также зафиксировано 4 артиллерийских обстрела по Херсону и дважды по Тягинке и Монастырскому. Кроме того, артиллерийским огнем враг покрывал Чернобаевку, Веселое, Камышаны, Золотую Балку, Тягинку, Садовое, Дмитровку, Александровку, Гавриловку, Ивановку Херсонской области, акваторию Очаковской и территорию Куцурубской общин.

В результате преступных действий РФ, во время артиллерийских обстрелов, повреждены многоэтажка, 8 частных домов и гражданский автомобиль.

По данным Сил обороны юга, сейчас в Азовском море на боевом дежурстве так и остается один российский корабль. Ракетоносители и другие корабли в Черном море из пунктов базирования не выходили.

Бои на левом берегу Херсонской области - последние новости

В Силах обороны юга сообщали, что на Херсонщине, в районе Крынок, российская армия осуществила артиллерийские и минометные обстрелы. Благодаря огневому поражению по местам дислокации врага, его огневым позициям и тылам, на левом берегу в тот же период уменьшилось на 52 оккупанта, две самоходных артиллерийских установки, шесть орудий, пять БпЛА различных типов, среди которых два "Ланцеты", и 22 единицы автомобильной техники. Также на металлолом пущена лодка и два генератора противника.

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