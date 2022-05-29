Оккупанты уничтожают гражданскую инфраструктуру и сосредоточились на захвате Северодонецка.

В Луганской области идут тяжелые бои. Враг массированно обстреливает населенные пункты, разрушая гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По его словам, годовщину жители Северодонецка встречают в подвалах. В области двое найденных погибших, раненые, разрушены около 60 домов.

"Во время непрерывных обстрелов не всегда быстро удается добраться до мест новых разрушений и проверить их на наличие или отсутствие жертв. Поэтому, опираясь на ежедневно растущее количество поврежденного жилья, погибших может быть больше", - отметил Гайдай.

Глава ОВА подчеркнул, что ситуация крайне обострена. 28 мая в Лисичанске российский снаряд попал в многоэтажку. Девушка погибла на месте, четверо местных жителей госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

"Это была тяжелая эпоха для города – авиаударом разрушен кинотеатр "Дружба", повреждены 22 дома. В Северодонецке обстановка еще более тяжелая – враг ведет штурм. Бои продолжаются и до сих пор. Годовщину города жители, которые еще остались, встретят в подвалах. Кроме женщины, которая вчера погибла в своем доме в старых районах", - добавил Гайдай.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты зашли на территорию гостиницы "Мир" в Северодонецке.

В то же время Гайдай заверил, что Северодонецк Луганской области остается под украинским флагом, российские войска не продвинулись дальше гостиницы "Мир".

Ранее эксперт Николай Сунгуровский заявил, что России нужна быстрая победа, поэтому ее войска начали наступление на Луганскую область. Для них поставлена задача - окружить Северодонецк.

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