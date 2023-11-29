Штурмовые группы оккупационных войск РФ имеют высокий уровень поддержки со стороны артиллерии и авиации.

Российские оккупанты не прекращают попыток продвинуться вперед в районе Авдеевки Донецкой области. Однако из-за колоссальных потерь враг вынужден наступать малыми штурмовыми группами.

Об этом рассказал эксперт издания Defense Express Иван Киричевский в эфире телеканала "Эспрессо". При этом он подчеркнул, что говорить об изменении тактики противника было бы не совсем корректно.

"В начале наступления они наступали колоннами бронетехники, а сейчас все сужается до штурмовых групп. Все совсем по-другому. Подразделения оккупантов просто стираются под Авдеевкой. Оккупанты начали наступать усиленными батальонами, а теперь эти батальоны стерлись до уровня штурмовых групп, которые действительно могут поддерживать непрерывность наступления", – отметил Киричевский.

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Эксперт добавил, что штурмовые группы оккупационных войск РФ имеют высокий уровень поддержки со стороны артиллерии и авиации. Украинским защитникам сейчас бы сильно помогли современные истребители.

"Как бы это банально сейчас не прозвучало, но нам бы сейчас очень помогли бы F-16 для того, чтобы россияне меньше сбрасывали управляемых авиабомб на Авдеевку. Это значительно бы снизило огневое воздействие на наши войска. Нам также не хватает крупнокалиберной артиллерии, ведь "Тюльпанов" у россиян, к сожалению, слишком много", – констатировал он.

Война в Украине: ситуация на передовой

В течение суток российские оккупационные войска атаковали почти по всем направлениям, сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Всего на фронте произошло 73 боевых столкновения. Больше всего враг атаковал на Авдеевском и Лиманском направлениях.

Кроме того, российские оккупанты увеличили активность на Таврическом направлении. Об этом сообщил командующий ОСУВ "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский. По его словам, в течение суток, 28 ноября, россияне нанесли 17 авиаударов, 4 ракетных удара, провели 56 боевых столкновений и совершили 1006 артобстрелов.

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