Стратегическое назначение ударов - ослабить страну-агрессора изнутри, говорит аналитик.

Успешные атаки Сил обороны Украины по военным объектам, которые расположены на территории РФ, могут привести к оттягиванию систем ПВО с оккупированных территорий и унижению кремлевского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил заместитель директора украинской компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире Radio NV.

"На самом деле я хочу отметить, что здесь скорее всего даже не на колени, а более сложная форма издевательства будет над Путиным - унижение. Потому что на самом деле здесь надо понять, что логистическую составляющую в перспективе существенно теряет Российская Федерация. И это приведет к тому, что мы увидели, когда войска близко подошли к Киеву. То есть мы увидели то, что они остались без какого-либо вооружения и не могли работать...", - сказал эксперт.

Он отметил, что стратегическое назначение ударов по военным объектам РФ, ослабить страну-агрессора изнутри. Удачные удары демонстрируют, в том числе то, что в России сейчас отсутствует достаточное количество противовоздушной обороны, которая ранее была перемещена на временно оккупированные территории Украины, где уничтожена, или действует и мешает ВСУ работать авиационной составляющей. Однако атаки Сил обороны именно по важным военным целям РФ могут привести к тому, что враг начнет оттягивать некоторые системы ПВО. Как отметил эксперт, например, для того, чтобы попытаться защитить Московскую область, где расположены определенные заводы по производству электроника для военных нужд и тому подобное.

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Храпчинский напомнил, что враг активно применяет ПВО на прифронтовой линии, наращивает производство беспилотников, даже таких простых как "Молния", наносит террористические удары по Харьковщине, использует по прифронтовым, приграничным населенным пунктам Украины FPV-дроны и тому подобное.

Удары по территории РФ

Напомним, в ночь на 14 января Украина нанесла массированный комбинированный удар по территории РФ. Авиаэксперт и производитель средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал, что была задействована авиация, артиллерийские установки для запуска ракет ATACMS и непосредственно беспилотные системы. По его словам, учитывая расстояние становится понятно, что 1000 км - это уже для Украины не является проблемой, чтобы преодолеть их за счет собственных разработок. В то же время эксперт отметил, что главное в этом ударе - не взрывы и возгорания, а результат - каждый такой удар имеет стратегическое значение для оккупантов.

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