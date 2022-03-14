Переговоры не должны проходить наедине со страной-агрессором, отмечает дипломат.

Украина должна обязательно привлекать международных партнеров, которых непосредственно касается проблема российского вторжения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый в эфире информационного телемарафона.

"Сейчас наш дипломатический фронт держится, но он зависит от фронта реального. Хорошая для нас новость в том, что война коснулась всего мира, в частности Китая. Китай чувствует опасность от России. Сейчас идут очень напряженные и, к счастью, динамичные переговоры между Вашингтоном и Пекином. Очевидно, Китай не будет играть в российскую игру", – отметил дипломат.

Он подчеркнул, что в отношении переговоров и гарантий безопасности от России нельзя верить ни одному их слову.

"Переговоры должны проходить только при участии других стран, в частности тех, на которые непосредственно повлияла эта война. Нельзя допускать переговоры наедине с Россией. Должны привлекать, например, Блинкена (госсекретаря США – УНИАН), а то и Байдена (президента США)", – подчеркнул Чалый.

Посол также сосредоточил внимание на том, на какие уступки нельзя идти в переговорах с путинской Россией.

"На что точно нельзя соглашаться, так это на ограничения относительно нашей обороны. Наша основная позиция должна быть в том, что мы не только будем держать вооружение, но и будем его наращивать", – добавил Чалый.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, говоря о ходе переговоров украинской и российской делегаций отметил, что 100% Украина победит, но доподлинно неизвестно, когда именно.

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