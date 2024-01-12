Военный эксперт BILD отмечает, что ВС РФ частично перешли в оборону под Купянском.

Вооруженные силы РФ остановили наступление под Купянском и частично перешли в оборону. Об этом сообщает военный эксперт издания BILD Юлиан Рёпке.

Так, по данным эксперта, с конца декабря российские войска прекратили масштабные атаки бронетехники на село Синьковка Харьковской области, которое они пытались взять с целью дальнейшего наступления на Купянск.

"Уже около двух недель в атаку там идут только отдельные пехотные части без поддержки бронетехники", - пишет BILD.

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Вместе с тем, отмечает Рёпке, украинским Силам обороны удалось перейти в частичное контрнаступление и занять некоторые российские позиции близ Купянска.

"В атаках украинцы используют тяжёлую бронетехнику, например, шведские БМП Strf 90. Они подходят на расстояние нескольких метров к российским окопам, что оказывает не только огневое, но и психологическое воздействие на противника", - говорит эксперт.

Ситуация на Купянском направлении

Стоит отметить, что украинские военные не сообщают об уменьшении атак оккупантов под Купянском. В частности, представитель Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, что оккупанты продолжают атаки вблизи Синьковки с помощью танков, БМП, пехоты, но ВСУ их там уничтожают.

По версии военного аналитика Дениса Поповича, враг осуществляет попытки наступления, чтобы продвинуться в сторону Купянска, поскольку этот город для них очень важен с точки зрения логистики.

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