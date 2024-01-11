По словам Фитьо, количество уничтоженной техники свидетельствует о том, что враг активизировался.

Начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо рассказал о ситуации на Купянском и Лиманском направлениях. Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о ситуации в Харьковской области, в частности на Купянском направлении.

"Вблизи населенного пункта Синьковка, где продолжаются бои, где вчера наши защитники отбили пять вражеских атак ... мы уже просто наблюдаем и видим, что российские оккупанты наступают той же дорогой: с помощью танков, БМП, пехоты. Их там уничтожают. И неоднократно", - заметил Фитьо.

Так, по его словам, там уже возникла "стоянка" сожженной техники оккупантов, и "мы уже будем смотреть и интересоваться, все же дальше они будут там продолжать наступать".

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"Потому что с точки зрения военной, зная, что тебя там уничтожат, и пускать своих людей в эту атаку – как-то для российского командования, видимо, так привычно делать. В принципе пусть эту тенденцию продолжают", - сказал спикер.

Он также, в частности отметил, что накануне на Лиманском направлении было отбито шесть вражеских атак вблизи Тернов и Веселого. На этом направлении был уничтожен 141 российский оккупант. Нескольких было взято в плен.

"Будем сейчас слушать, что они нам интересного расскажут о ситуации в их войске", - добавил Фитьо.

Представитель также отметил, что уничтожено было 50 единиц техники, в том числе четыре танка, четыре боевых машин пехоты и три бронетранспортера.

"Эта уничтоженная техника свидетельствует о том, что враг снова активизировался... а количество атак выходит на тот уровень, который был раньше, до большого похолодания. Видим, что применяет активно технику для организации своих атак. И каких-то успехов на этом направлении российские оккупанты не достигли. Поэтому наши защитники находятся в активной обороне, что позволяет им переходить как к атакующим действиям, так и улучшать свое тактическое положение", - рассказал он.

Фитьо также, в частности отметил, что Силы обороны Украины контролируют ситуацию с количественным составом оккупантов на Купянском направлении.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, в начале января командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что российские оккупанты продолжают интенсивные наступательные действия на Купянском и бахмутском направлениях и перегруппировывается на Лиманском.

В частности, на Лиманском направлении российские войска после понесенных потерь проводят перегруппировку и подготовку к ведению наступлений. Россия на этом направлении активно применяет авиацию, нанося удары управляемыми авиационными бомбами.

10 января военный эксперт Сергей Грабский высказал мнение, что может существовать угроза активизации боевых действий на Купянском направлении, но угрозы вторжения на территорию Харьковской области с других направлений, в частности непосредственно из Белгорода, на сегодня не существует.

Говоря о самом Харькове, эксперт отметил, что город и населенные пункты на территории области находятся практически под постоянными обстрелами врага. А украинские войска наносят ответные удары, пытаясь создать свою буферную зону.

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