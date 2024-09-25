По словам Черника, Силам обороны надо максимально продержаться до "цикла мокрой погоды".

Для президента России Владимира Путина важен захват Донецкой области, потому что это вопрос его собственного престижа и гарантий безопасности. Об этом сказал военный эксперт, полковник Петр Черник в интервью Армия TV.

Он напомнил, что у россиян есть задача выйти на административные границы Донецкой области и это не изменится.

"Для Путина это вопрос собственного престижа. Они объявили эту войну, начали ее, и назвали повод для нее - признание сначала этих двух недореспублик, а затем их включение в состав РФ и они, действительно, отступить не могут", - пояснил аналитик.

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По его убеждению, если Путин отступит от этой концепции, то это будет признаком его стратегической слабости. Черник отметил:

"А, понимая как там работает их механизм борьбы за власть, то это может дойти до очередного дворцового переворота - или его там сердце заболит, или он повиснет на фонаре, или еще что-то там с ним произойдет. Поэтому Россия и будет давить максимально сильно".

Эксперт отметил, что для Сил обороны Украины важная задача - максимально удержаться "до цикла мокрой погоды", потому что тогда для противника сложнее будет вести боевые действия.

"Все перейдет в контрбатарейные дуэли. А в них работать мы научились в две предыдущие зимы. И здесь мы их опережаем на порядок", - отметил Черник.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, в России говорят, что оккупационные войска РФ способны выйти на административные границы Донецкой области.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев отмечает, что эти заявления не являются реалистичными и делаются в пропагандистских целях. Он добавил, что Силы обороны Украины просчитывают возможные сценарии развития событий и кроме передислокации оперативного состава, а речь идет о наиболее боеспособных бригадах Национальной гвардии, строятся дополнительные инженерно-фортификационные сооружения с целью не допустить дальнейшего продвижения оккупанта.

Агломерация Покровск-Мирноград-Селидово - это городская застройка, а бои в городской застройке - это бои высокой интенсивности, которые могут продолжаться в течение нескольких месяцев.

Снегирев отметил, что выполнение так называемого первого этапа "специальной военной операции" - имеется в виду выход на административные границы Донецкой области до октября - не является реалистичным.

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