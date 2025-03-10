Буданов заявил, что один день войны обходится России примерно в один миллиард долларов.

Россия хочет добиться паузы в войне против Украины, чтобы восстановить силы. Сейчас россияне вышли на максимум своего производства.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, отвечая на вопросы журналистов.

"Россиянам нужна пауза, чтобы восстановить силы. Есть все признаки для этого. Они вышли на максимум своего производства. Больше невозможно выработать, чем производится уже", - сказал он.

Видео дня

По словам Буданова, один день войны обходится России примерно в один миллиард долларов.

"Вы понимаете, какие это деньги? 41% официального бюджета", - подчеркнул глава ГУР МО.

Буданов отметил, что в отличие от Украины, россиянам приходится тратить свои деньги.

"У нас есть партнеры в этом плане, а они свои средства тратят", - добавил он.

Временное перемирие в войне - важные новости

Ране советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что Украина против идеи перемирия с Россией на суше. Он отметил, что Россия может воспользоваться паузой, чтобы восстановить свои силы.

Кроме того, военный эксперт Александр Мусиенко оценил возможность перемирия в небе и на море между Украиной и РФ. Украина выступает в этом вопросе конструктивно и последовательно, считает он.

Вас также могут заинтересовать новости: