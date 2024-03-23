"Фортуна" считает, что у Путина большой процент поддержки в регионах.

Начальник штаба РДК Александр псевдо "Фортуна" прокомментировал возможность распада Российской Федерации. Он считает, что эта теория утопична.

"Самое ценное, что в России сегодня происходит переосмысление управления, процессов и вообще изменение системы координат среди российских элит. Они понимают, что по большому счету существующая власть им не очень и друг, не способна их защитить", – отметил доброволец в комментарии ТСН.

При этом он отметил, что хоть и есть те, кто недоволен властью Путина, но процент поддержки у российского диктатора очень высок, в частности среди населения так называемого "глубинного народа".

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"И говорить о том, что назревают какие-то социальные недовольства, пока рано. Этого не будет. Мое личное субъективное мнение – это возможно только с внешней стороны", – подытожил "Фортуна".

Теракт в "Крокус Сити" - что известно

По данным российских властей, во время стрельбы и пожара в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье 22 марта погибли около 130 человек.

В США утверждают, что за теракт в Подмосковье несет ответственность ячейка террористической организации Исламского государства, но в России обвинили во всем Украина.

В частности, Путин в своем обращении заявил, что террористы пытались убежать и двигались в сторону Украины, где, "для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы".

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