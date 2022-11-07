Враг продолжает атаки и поражения украинских позиций всеми видами артиллерии, реактивными системами залпового огня и авиацией.

Восточный фронт остается эпицентром войны, украинские военные дают достойный ответ врагу.

Об этом сообщил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона.

"Восточный фронт остается главным эпицентром украинско-российской войны, а Донеччина, особенно Бахмутский и Авдеевский направления, - эпицентром этого фронта. Здесь враг продолжает атаки и поражения всеми видами артиллерии, реактивными системами залпового огня и авиацией", - отметил он.

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В частности, на Донецком направлении за сутки оккупанты семь раз наносили удары авиацией по украинским позициям.

"Однако мы даем достойный ответ огнем, высокоточным оружием. В частности, в районе Горловки было уничтожено пять бронированных машин врага, а четыре - существенно повреждены. В районе Майорска также враг понес существенные потери. То, какие враг несет потери, говорит о том, что их подразделения... бросают как пушечное мясо...", - сказал Череватый.

Ситуация на востоке Украины - что известно

Вблизи Бахмута продолжаются ожесточенные бои. При этом отмечается, что РФ преувеличивает свои успехи на этом направлении, но стянула туда все возможные воинские подразделения, которые строят линию обороны.

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что оккупанты пытаются захватить четыре города на востоке Украины - Бахмут, Соледар, Марьинку и Авдеевку.

По данным Генштаба, в Майорске ежедневные потери врага составляют до 30 человек убитыми и более 120-ранеными различной степени тяжести.

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