Украинская армия освободила Черниговскую, Киевскую и Сумскую области.

Украинские военные продолжают очищать территорию Украины от российских захватчиков. Бойцы ВСУ сдерживают оккупантов по всей линии фронта.

По данным OSINT-аналитик Def Mon, с начала войны российская армия оккупировала более 200 тысяч квадратных километров Украины

По состоянию на 6 ноября украинские защитники освободили 37% территорий от общего количества, захваченных российским оккупантами территорий Украины после 24 февраля.

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В частности, ВСУ освободили Черниговскую, Киевскую и Сумскую области. Кроме того, от российских оккупантов очистили большую часть Харьковской области. На данный украинские военные занимаются деоккупацией Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

Отмечается, что на данный момент под российской оккупацией находится 124821 квадратный километр Украины.

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Почти за девять месяцев полномасштабного вторжения России украирнская армия освободила часть оккупированных территорий Украины от российских оккупантов. В августе текуцщего года ВСУ пошли в контрнаступление по всей линии фронта.

Отмечается, что от захватчиков освобождили более 2400 квадратных километров.

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