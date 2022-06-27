Александр Завитневич отметил, что ВСУ готовы ко всем возможным сценариям

Угроза нападения российских войск со стороны Беларуси сохраняется. Развитие такого сценария в ближайшие дни маловероятен.

Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич в интервью РБК-Украина.

"Эта опасность всегда есть. Если по ситуации на сегодня, на день-два, я думаю, нет, потому что на границах в Беларуси нет группировки, которая сможет сделать этот непонятный марш непонятным количеством. Такого мы сейчас не видим", - заявил Завитневич.

При этом он указал, что бойцы Вооруженных сил Украины готовы ко всем возможным сценариям не только в направлении Киева, но и Житомирской, Ровенской и Волынской области. Кроме того, политик напомнил, что российская власть использует Беларусь как площадку для вторжения, применения "Искандеров" и ракет с самолетов.

"Никто не забывает это направление, все постоянно работают. Готовится сухопутный компонент белорусской армии, не готовится - это информация, которую нельзя подтвердить. Сейчас провокаций нет", - объяснил глава комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны.

По его словам, информация о большом перемещении техники, которая появляется в Telegram-каналах или СМИ, проверяется, но пока что не подтверждается

"Это опять же элементы информационной атаки, которые влияют на психологическое состояние людей", - сообщил Завитневич.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 июня стало известно о прибытии на территорию белорусского Мозыря российских диверсионных групп, которые планируют подрыв в городе жилых домов, школы и больницы. Это может быть подано как ответ Украины на авиационные удары.

В ночь на 25 июня по территории Украины нанесли массированный ракетно-бомбовый удар с территории Беларуси. В украинской разведке считают, что это была масштабная провокация Российской Федерации для вовлечения Беларуси в войну против Украины.

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