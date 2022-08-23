Андрей Пионтковский отметил, что президент РФ Владимир Путин может потерять власть.

Украина может победить в войне Российскую Федерацию. Это может произойти уже в октябре текущего года или летом следующего года.

Об этом рассказал российский публицист Андрей Пионтковский в эфире ТСН.

"Основной сценарий - вся ситуация сейчас в руках ВСУ, которые могут снести Крымский мост и освободить Херсон. И ВСУ могут это сделать, если бы они получили нужное оружие. Путину придется смириться с поражением и для начала отвести войска. Второй вариант – перемирие не будет, но если оружие не поступит ВСУ раньше ноября, то потом начнутся морозы. Произойдет замораживание конфликта. Тогда в России могут произойти новые теракты", – отметил Пионтковский.

При это он указал, что Путин лишится власти, когда Россия окончательно проиграет войну.

"Россия стратегически уже проиграла войну, потому что не захватила Киев. Победа Украины будет либо в октябре этого года, либо летом 2023 года", — подытожил публицист.

Как ранее сообщал УНИАН, военный эксперт Олег Жданов заявил, что у Украины есть шанс деоккупировать все захваченные Россией территории и им нужно воспользоваться, потому что второй вряд ли представится ввиду политической и экономической ситуации в мире.

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