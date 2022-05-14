Не исключаются ракетные удары РФ по столице и области.

Несмотря на то, что украинские военные прогнали оккупантов из Киевской области, угроза ракетных ударов до сих пор сохраняется. РФ все еще может атаковать Киев и регион.

УНИАН в режиме онлайн рассказывает, какая ситуация сегодня, 14 мая, в Киеве и области:

05:13 В Бородянке на Киевщине будет установлен модульный временный городок для жителей, лишившихся жилья в результате российской оккупации.

Городок будет установлен на территории местного стадиона. Модульный городок будет состоять из четырех комплексов. В каждый из них входят 22 модуля для проживания, а также кухня, душ, туалет и другие необходимые бытовые помещения.

В настоящее время идут работы по сбору модулей. 16 мая запланирована установка всех четырех комплексов.

04:33 Украина готова вернуть РФ тела оккупантов, собранные на Киевщине.

На данный момент тела погружены в вагоны-рефрижераторы. Как заявил глава военно-гражданского сотрудничества Украины Владимир Лямзин, тем самым Украина действует в соответствии с международным правом.

После завершения активной фазы конфликта стороны должны вернуть тела военных другой страны. "Мы готовы вернуть тела агрессору", — отметил он.

00:10 37 иностранных представительств возобновили свою работу в Киеве.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Уже 37 иностранных представительств возобновили свою работу в Киеве. И я благодарен всем из них, потому что это – 37 доказательств того, что Украина стоит прочно и имеет перспективы, в отличие от Российской Федерации. Уверен, что скоро еще и другие иностранные представительства вернутся в столицу", - сказал глава государства.

Напомним, в начале апреля 2022 года вся Киевская область была освобождена от российских оккупантов. Увиденное в пригородах Киева шокировало не только украинцев, но и весь цивилизованный мир. Так, в Буче были обнаружены убитые мирные жители с завязанными за спиной руками.

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