Стратегическая цель должна заключаться в том, чтобы помочь Украине победить.

Война России против Украины оказалась в переломной точке. Именно тогда, когда мир опасался, что Украина оказалась на грани, и когда помощь от США застопорилась, Россия задействовала все свои силы.

К счастью, Москве не удалось зайти очень далеко. Оккупанты несколько продвинулись на востоке Украины, но в то же время потерпели серьезные неудачи в воздухе и на море. Сейчас вопрос заключается в том, поможет ли новое поступление жизненно необходимого вооружения и боеприпасов переломить ход событий в этом решающем конфликте, пишут в своей колонке для The Hill старший директор Евразийского центра Атлантического совета, бывший посол в Украине и Узбекистане Джон Хербст, а также бывший чиновник в администрации Обамы Джеффри А. Стейси.

"Мы должны разделить с Францией роль лидера, соответствовать лидерству Великобритании в нацеливании на Россию и подтолкнуть немцев к тому, чтобы они последовали примеру остальных членов высшего эшелона Альянса, предоставив ракеты дальнего действия. Мы должны действовать единодушно вместе со всеми членами Альянса, корректируя нашу собственную украинскую стратегию в соответствии с этим. Президент [США] должен начать с громкой речи, в которой очертит свой основной тезис: спасение демократии, борьба с популизмом, сохранение энергичности и единства Альянса, и все это для обеспечения победы Украины. Члены Альянса должны подвести черту под Харьковщиной и Часовым Яром: больше никаких потерь в стиле Авдеевки", – говорится в статье.

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Отмечается, что администрация Байдена сделала все возможное, чтобы быстро предоставить Украине новый пакет помощи, но теперь она должна пересмотреть собственную систему оказания помощи, одновременно подталкивая определенных союзников к оказанию конкретной помощи, которую они либо не спешили, либо не хотели предоставлять.

"Для того, чтобы переломить ситуацию на Харьковщине, удержать все линии фронта, ослабить влияние российских бомб и начать планировать большое контрнаступление во главе с истребителями F-16, которые начнут прибывать на театр боевых действий, США должны возглавить следующую стратегию. Западные союзники должны как можно быстрее прислушаться к своим консультациям с Украиной и предоставить ей конкретное, жизненно необходимое оружие, в том числе по меньшей мере еще семь батарей противоракетной обороны Patriot (президент Байден пообещал еще пять батарей "относительно скоро"), а также другие системы, такие как Samp-T; десятки дополнительных зенитно-ракетных комплексов Storm Shadow/Scalp/ATACMS; и немецкие ракеты Taurus. Кроме того, союзники должны ускорить подготовку украинских пилотов и прислать больше самолетов F-16 (прежде всего из США) и истребителей третьего поколения (из Франции, Швеции и Европейского союза), а также гораздо больше боеприпасов по всему фронту", – отмечают авторы материала.

Более всего, США должны взять на себя инициативу и снять все ограничения на использование Украиной западных вооружений для ударов по целям на территории России до конца июня. Это, а также дополнительное оборудование для разминирования и радиоэлектронной борьбы, станет залогом успеха будущих украинских контрнаступлений. Если оружие поступит вовремя, контрнаступательные действия могут начаться раньше запланированного срока уже в этом году.

Стратегическая цель должна заключаться в том, чтобы помочь Украине победить. Так, уничтожение Крымского моста стало бы серьезным ударом по военным усилиям Владимира Путина и могло бы пошатнуть его режим еще до начала украинского контрнаступления.

"Это стало бы триумфом американской политики национальной безопасности и плюсом для президента, который идет на выборы. Это также отшлифовало бы американское лидерство.Ставки для США и наших европейских союзников не могут быть выше.Время действовать уже настало", – резюмируют Хербст и Стейси.

Война в Украине: важные новости

Российские оккупанты давят на Силы обороны Украины в районе Часового Яра Донецкой области. РФ проводит активные действия на фронте, пользуясь временным отсутствием западной помощи для ВСУ.

Между тем Международный уголовный суд выдал ордера на арест бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и действующего начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова в связи с совершением военных преступлений во время вторжения России в Украину.

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