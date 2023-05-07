Россию ждет поражение, подчеркнул Данилов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркивает, что худшее для России еще впереди.

Об этом он написал на своей странице в Twitter. Данилов заметил, что "величайшая геополитическая катастрофа", о которой когда-то говорил президент России Владимир Путин, имея в виду распад Советского Союза, оказалась прогнозом, а не фактом.

"Катастрофа для России происходит сейчас, и худшее впереди - поражение, распад, суд, контрибуции. Все будет Украина!", - подчеркнул секретарь СНБО.

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Война России и Украины - новости, которые стоит знать

В конце апреля министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что мирные переговоры между Украиной и Россией все же состоятся в будущем. Их основной темой станут условия капитуляции России, порядок выплаты репараций и способ привлечения военных преступников к ответственности.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов говорил, что решающая и последняя битва с РФ состоится весной текущего года.

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