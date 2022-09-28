В течение последних дней украинские войска продолжили наступательные операции на северо-востоке страны.

Вооруженные силы Украины медленно продвигаются по меньшей мере на двух направлениях от линии рек Оскол и Северский Донец.

Как сообщает в Twitter Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, в течение последних дней украинские войска продолжили наступательные операции на северо-востоке страны.

"Подразделения медленные продвигаются по меньшей мере на двух направлениях от линии рек Оскол и Северский Донец, где силы укрепили позиции после предыдущего продвижения ранее в этом месяце", - говорится в сообщении.

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В то же время, как отмечают в разведке, Россия усиливает оборону, что, скорее всего, связано с тем, что продвижение украинских подразделений, которые теперь угрожает отдельным частям Луганской области.

Также сказано, что продолжаются тяжелые бои в Херсонской области, где российские вооруженные силы на правом берегу Днепра остаются уязвимыми.

"Россия продолжает настойчивые попытки продвинуться возле Бахмута на Донбассе, даже когда ее силы сталкиваются с серьезным давлением на северном и южном флангах. Это, вероятно, связано с политическим давлением, поскольку Россия использует силы, которые при другой ситуации могли бы усилить другие фланги", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что относительно ситуации на фронте будут позитивные детали.

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