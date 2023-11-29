Мусиенко прокомментировал увеличение расходов на войну Россией.

Россия готовится к войне на истощение. Об этом свидетельствует как увеличение финансовых расходов на ведение боевых действий, так и различные пропагандистские нарративы о том, что РФ "крепче и сильнее". Такое мнение в интервью УНИАН высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, комментируя принятие в РФ рекордного со времен распада СССР военного бюджета.

Эксперт выразил сомнение, что, увеличивая расходы на войну, Россия хочет дойти до "победного конца":

"На самом деле, в идеале, для России сейчас победный конец - это стабилизировать линию фронта, какой она есть. Максимум, с достижением определенных тактических целей. Например, захватом Авдеевки или еще каких-либо населенных пунктов и переводом этой войны в более позиционную фазу, то есть фазу войны на истощение, когда побеждает тот, у кого, в частности, лучшее тыловое обеспечение".

По мнению Мусиенко, РФ хочет продемонстрировать западным партнерам Украине, что война будет затягиваться, и таким образом добиться того, чтобы они уменьшали пакеты поддержки.

"Это больше о выжидательной стратегии РФ. Россия такими своими действиями хочет просто дождаться политических изменений на Западе, выгодных для себя. А потом навязывать нам переговоры на выгодных для себя условиях", - резюмировал эксперт.

Оборонный бюджет России - что сообщалось

Как писал УНИАН, на днях президент РФ Владимир Путин подписал бюджет РФ на 2024 год. Сообщалось, что он включает рекордный уровень расходов на оборону.

В частности, РФ планирует потратить на оборону и правоохранителей около 157,5 млрд долларов - это 39% всех расходов федерального правительства. При этом дефицит бюджета составит 9,5 млрд долларов.

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