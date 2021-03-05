Боец попал под снайперский обстрел недалеко от Марьинки и получил пулевое ранение в голову.

Украинский военный получил ранение во время обстрела оккупантами на Донбассе.

Об этом сообщается в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

Неподалеку от населенного пункта Марьинка российско-оккупационные войска прицельно обстреляли украинские позиции из снайперского оружия, в результате чего огнестрельное ранение получил один украинский воин.

"Военнослужащий оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - тяжелое", - говорится в сводке.

Как отмечает ТСН со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток", боец получил пулевое ранение в голову.

По информации штаба ООС, сейчас на месте происшествия работают представители воинской части и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка.

Читайте такжеРоссия наращивает войска на оккупированном Донбассе и вблизи границ – МинобороныВсего с начала суток, 5 марта, российские оккупанты трижды нарушили перемирие на Донбассе. Вблизи населенного пункта Пески они открывали неприцельный огонь из подствольного гранатомета, а возле Авдеевки - из стрелкового оружия.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе также заявляет о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников.

"С целью немедленного прекращения огня СЦКК трижды направляла запрос через СММ ОБСЕ на введение режима "тишина". Однако представители российско-оккупационных войск продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - заявили в штабе.

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Автор: Антонина Доломанжи