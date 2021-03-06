В Луганской области зафиксировано 36 нарушений, в Донецкой - 11.

За сутки 4 марта Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 47 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщается в ежедневном отчете СММ, опубликованном на сайте организации.

"СММ зафиксировала 11 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. За предыдущий отчетный период в этой области было зафиксировано 102 таких нарушения", - сказано в сообщении.

Кроме того, миссия зафиксировала 36 таких нарушений в Луганской области, в то время, как за предыдущий отчетный период в этой области не было зафиксировано ни одного нарушения.

Также отмечается, что свободу передвижения миссии по-прежнему ограничивали.

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Напомним, 4 марта, по данным пресс-центра штаба операции Объединенных сил, на Донбассе оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь среди украинских защитников не было.

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На днях боевикам в Донецкой области дали разрешение открывать "предупредительный огонь" на подавление и уничтожение огневых точек противника.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе расценила это заявление как угрозу одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения Минских договоренностей.

4 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона должна оставаться сторонницей Минских договоренностей и выразил "обеспокоенность" усилением напряженности на линии соприкосновения на Донбассе.

В связи с этим в МИД Украины призвали Россию прекратить перекладывать ответственность за выполнение Минских соглашений на других и начать выполнять взятые на себя мирные обязательства.

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Автор: Антонина Доломанжи