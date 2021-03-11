Министр по вопросам реинтеграции ВОТ не верит в то, что Россия решится присоединить оккупированные территории Донбасса к себе.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что Донбасс России не нужен и является ее разменной картой в геополитике.

Как он заявил в интервью изданию "Обозреватель", россияне ведут гибридную войну, которая включает финансирование наемников и боевиков и мощную информационную войну.

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"На каждом углу звучит пропаганда, которая настроена на промывку мозгов. Мы делаем все, чтобы дети из Донбасса могли учиться на подконтрольной территории, но мы не знаем, что у них в головах. Идет безумная идеологическая "прокачка". А это лучшее оружие, которое затем спускает курок настоящего оружия. России выгодно дальше продолжать развивать там "совок" и одновременно показывать своему электорату, что якобы на Донбассе есть такие настроения", - отметил министр.

В то же время Резников добавил, что не верит в то, что Россия решится присоединить оккупированные территории Донбасса к себе, ведь, как минимум, ей это не выгодно из-за сложной экономической ситуации.

"Донбасс России не нужен, это их разменная карта в геополитике. Они хотят нам его отдать, но пытаются сделать это на своих условиях, а не на наших. Россияне не воспринимают население Донбасса своими гражданами. Они его не уважают. Если это часть украинской нации, то кто они для них. Да, много людей на Луганщине и Донетчине разговаривают на русском, но по этническому составу они украинцы, которые не нужны России, разве что как рабочая сила", - считает он.

Ситуация на Донбассе: подробности

На днях боевикам в Донецкой области дали разрешение открывать "предупредительный огонь" на подавление и уничтожение огневых точек противника.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе расценила это заявление как угрозу одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения Минских договоренностей.

4 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона должна оставаться сторонницей Минских договоренностей и выразил "обеспокоенность" усилением напряженности на линии соприкосновения на Донбассе.

В связи с этим в МИД Украины призвали Россию прекратить перекладывать ответственность за выполнение Минских соглашений на других и начать выполнять взятые на себя мирные обязательства.

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Автор: Антонина Доломанжи