Наблюдатели СММ ОБСЕ отмечают сокращение на 55% числа нарушений режима тишины на линии соприкосновения по сравнению с 2019 годом.

В 2020 году на Донбассе больше всего нарушений перемирия были совершены в четырех "горячих точках" вдоль линии соприкосновения.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине "Тенденции и наблюдения в 2020 году", передает Обозреватель.

Так, более 75% всех нарушений режима прекращения огня зафиксированы в районе Попасная-Первомайское-Золотое, на территории к востоку и северо-востоку от Мариуполя, в районах на юго-запад, юг и юго-восток от Светлодарска и в треугольнике Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт.

При этом наблюдатели отмечают сокращение на 55% числа нарушений режима тишины на линии соприкосновения по сравнению с 2019 годом.

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Количество взрывов, связанных с применением оружия, которое должно быть отведено в соответствии с Минскими соглашениям, уменьшилось на 5%.

В ОБСЕ отмечают, что снижение боевой активности произошло после 27 июля 2020 года, когда начал действовать новый режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором в Минске договорились участники Трехсторонней контактной группы.

По подсчетам наблюдателей СММ, с того времени среднесуточный показатель нарушений перемирия уменьшился почти в 20 раз - соответственно 623 нарушения против 23.

За пределами зоны безопасности нарушения в основном были оценены "как те, что связаны с проведением учений с боевой стрельбой". В 2020 году СММ ОБСЕ зафиксировала около 1,8 тыс. таких нарушений - около 1,4% всех нарушений режима прекращения огня. Из них примерно 77% произошли на временно оккупированных территориях Донбасса.

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Автор: УНИАН