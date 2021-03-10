Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны российских оккупантов.

За минувшие сутки, 9 марта, боевики на Донбассе значительно увеличили количество обстрелов украинских военных, 21 раз нарушив режим тишины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"В районе населенных пунктов Красногоровка, Пески, Новозвановка, Золотое-4, Опытное, Лебединское, Авдеевка, Южное, Троицкое, Пищевик, Железное российские оккупанты обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 мм и 82 мм калибров, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также было замечено обустройство противником инженерных позиций в направлении поселка Троицкое", - рассказали в ООС.

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На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь. Боевых потерь среди наших военных нет.

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В частности, СЦКК зафиксировала случаи использования со стороны оккупантов гарантий безопасности, предоставленных нашим подразделениям для проведения ремонтных работ на объектах инфраструктуры на временно оккупированных территориях, с целью осуществления обстрелов из районов, где, согласно гарантиям, должен был соблюдаться режим тишины.

"Все нарушения со стороны российско-оккупационных войск свидетельствуют о нежелании Российской Федерации и ее наемников выполнять достигнутые договоренности и дальнейшей эскалации обстановки в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в СЦКК.

По состоянию на 7 часов утра, 10 марта, обстрелов не зафиксировано.

Ситуация на Донбассе: подробности

На днях боевикам в Донецкой области дали разрешение открывать "предупредительный огонь" на подавление и уничтожение огневых точек противника.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе расценила это заявление как угрозу одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения Минских договоренностей.

4 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона должна оставаться сторонницей Минских договоренностей и выразил "обеспокоенность" усилением напряженности на линии соприкосновения на Донбассе.

В связи с этим в МИД Украины призвали Россию прекратить перекладывать ответственность за выполнение Минских соглашений на других и начать выполнять взятые на себя мирные обязательства.

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Автор: Александр Топчий