Один военный погиб в результате обстрела, другой - подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

За прошедшие сутки, 6 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня.

"В результате вражеских обстрелов один украинский воин получил ранения, несовместимые с жизнью. Кроме этого, в районе операции Объединенных сил один военнослужащий погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве", - говорится в утренней сводке штаба ООС по состоянию на 7:00 7 апреля.

В частности, по информации штаба, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Невельское российско-оккупационные войска стреляли из 82-миллиметровых минометов, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Читайте такжеНа Донбассе из-за обстрела боевиков 50 населенных пунктов остались без водыНеподалеку Песков и Опытного оккупанты открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибра, а также из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи населенных пунктов Авдеевка, Новоселовка Вторая, Каменка и Гнутово российско-оккупационные войска применяли в сторону позиций украинских защитников стрелковое оружие, автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле поселка Новгородское вооруженные формирования вели огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку населенных пунктов Золотое-4 и Шумы - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи поселка Новотошковское боевики применяли стрелковое оружие.

Отмечается, что на обстрел российско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь.

"О факте нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ. По состоянию на 7 часов утра, 7 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - сообщили в штабе ООС.

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Автор: Катерина Комолова