Военный добавил, что формат переговоров о мире зависит от поддержки Запада.

Воин-доброволец, военнослужащий батальона "Нахтигаль" Игорь Шолтис (позывной "Гарри Шульц") заявил, что войны всегда заканчиваются переговорами. Впрочем, для Украины важен именно формат переговоров.

Как отметил Шолтис в интервью проекту "Станция Краматорск", вопрос о формате будущих переговоров остается открытым и напрямую зависит от поддержки Запада.

"С точки зрения объективного анализа войны, то как явление политическое, все войны заканчиваются переговорами - не важно, это капитуляция врага, или это какой-то мирный договор, все войны заканчиваются переговорами. Вопрос, в каком формате для нас это будет выглядеть, это уже очень открытый вопрос, он напрямую зависит от поддержки западной цивилизации, часть из которой очень себя ничтожно, позорно и импотентно ведет по отношению к защите не только Украины, а в целом демократии как таковой и справедливости в мире. Поэтому как раз Курская операция - это один из таких разменных моментов, который возможно где-то противоречит взглядам наших западных союзников, но дает просто массу субъектности нам на международной арене. Весь мир думал, что так нельзя, кто может зайти на территорию Российской Федерации, а мы это сделали", - сказал военный.

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По словам воина, целесообразность переговоров в данный момент зависит от социального среза. Шолтис отметил, что добровольцы и их семьи не понимают призывы к переговорам сейчас. В семье "Гарри Шульца" служат трое - он, его родной брат и отец, а мать в госпитале ежедневно помогает на волонтерской основе раненым бойцам. Военный отметил, что она возмущается разговорами о том, "ой, сколько это будет".

"Я не был никогда на Донбассе до участия в антитеррористической операции, вообще восточнее Киева не ездил. И понятно, что для нас, для моей семьи вопрос переговоров, он неприемлем с точки зрения субъективной. Я понимаю, что месть за всех моих друзей, за сотни тысяч людей, не известных для меня, она должна происходить, она должна литься вечно. Именно поэтому для меня лично - я понимаю, что это противоречит общественным настроениям, - понимание, что лучше воевать с русскими вечно, я бы потратил всю свою жизнь на службу в армии, чем смирился с тем, что мы не можем отомстить за наших друзей. Это часть нашего этнокода, который доформировался с начала полномасштабного вторжения", - отметил Шолтис.

Переговоры с РФ - последние новости

На днях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что остановить войну в Украине можно исключительно за столом переговоров. При этом, по его словам, Альянс мог бы сделать больше, чтобы предотвратить войну в Украине.

Также УНИАН сообщал, что Россия не пойдет на переговоры из-за Курской операции. Как сказал бывший министр обороны РФ, действующий секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, переговоров не будет, пока ВСУ совершают "ядерный террор".

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