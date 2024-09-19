По словам Владимира Ельченко, России абсолютно нельзя доверять.

Даже если Украина дойдет до переговоров с Российской Федерацией, это будет очередная пауза и замораживание конфликта на определенной территории. Такое мнение в интервью LIGA.net высказал бывший посол Украины в России Владимир Ельченко.

Он напомнил о так называемых Минских соглашениях, которые "позволили поставить на определенную паузу эскалацию боевых действий на Донбассе".

"Но, конечно, они не могли остановить эту войну или вообще ее закончить. И то же самое я думаю о любых соглашениях, которые сейчас могут быть подписаны, теоретически имеется в виду", - сказал дипломат.

По словам дипломата, со стратегической точки зрения подписание Минских соглашений было правильным решением.

"У нас, возможно, не было другого выхода в тот момент, поэтому президент Петр Порошенко на это согласился, а может он искренне надеялся на то, что эта пауза потом превратится в стабильное урегулирование и прекращение этой войны", - предположил Ельченко.

Он также считает, что Украина должна извлечь из этого урок, и нынешняя власть это понимает.

"И каким бы эмоционально сложным ни был вопрос о том, соглашаться на переговоры с Россией или не соглашаться, надо всегда помнить о том, что РФ абсолютно нельзя доверять. И они это доказывали неоднократно", - резюмировал бывший посол в РФ, добавив, что доверять нельзя не только нынешней российской власти, но и любой будущей также.

Переговоры с РФ - последние новости

На днях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что остановить войну в Украине можно исключительно за столом переговоров. При этом, по его словам, Альянс мог бы сделать больше, чтобы предотвратить войну в Украине.

Также УНИАН сообщал, что Россия не пойдет на переговоры из-за Курской операции. Как сказал бывший министр обороны РФ, действующий секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, переговоров не будет, пока ВСУ совершают "ядерный террор".

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