Он воевал в составе "Волков Да Винчи".

На войне с российскими оккупантами погиб украинский актер Евгений Светличный.

Об этом сообщил режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов на своей странице в социальной сети Facebook. В 2021 году он сыграл в фильме "Носорог". "Жека Светличный. Спортсмен, Актер, Воин. Погиб как Герой, защищая нашу Родину", - написал Сенцов.

На странице 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС "Волки Да Винчи" сообщается, что Евгений погиб во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении.

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Потери "Волков Да Винчи"

Кроме Евгения, во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении погибли Владимир "Электрик" Паращишин, Юрий "Крис" Криса и Алексей "Тихий" Найда. Во время выполнения боевого задания под Бахмутом погиб Давид "Вольт" Ищенко.

"Они встали на защиту Родины и отдали ей самое дорогое - свою жизнь. Каждая гибель воина - большая потеря для нации, каждая гибель волка - большая потеря для стаи. Помним и мстим", - отметили их собратья.

В марте в боях с оккупантами погиб командир "Волков", Герой Украины Дмитрий Коцюбайло. Он был первым добровольцем, который прижизненно получил звание Героя Украины.

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