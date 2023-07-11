Виннеру должно было исполниться всего 32 года.

Актер театра Филипп Виннер с начала полномасштабного российского вторжения вступил в ряды ВСУ и защищал нашу страну на востоке Украины. Он боролся с российской агрессией больше полутора лет, но один бой с оккупантами стал для него, к сожалению, фатальным.

10 июля на Facebook-странице "Честного театра" появилась информация о смерти Виннера. Известно, что 9 июля ему должно было исполниться всего 32 года.

"Наш актер, Филипп Виннер навсегда в строю. Семья нашего театра обеднела. С первых дней вторжения Филипп защищал нашу землю в самых горячих точках и продолжал жить театром, на его странице увидите стихи из окопов, он привез театр с собой на войну. Его убила Россия. Не простим. Искренние соболезнования семье и друзьям", - сообщает пресс-служба театра.

Видео дня

Отметим, Виннер служил в 26-м отдельном стрелковом батальоне, находился на "нуле" в Донецкой области начиная с декабря 2022 года.

Находясь на войне, он записывал видео со стихотворениями украинских писателей, в последний раз он прочел стих Василия Симоненко "Есть в любви будни и праздники".

Ранее УНИАН сообщал о гибели известного художника, ушедшего на фронт добровольцем.

Вас также могут заинтересовать новости: