Однако у западных партнеров есть полезные разработки.

Военные стратегии разработки НАТО оказались неэффективными в войне в Украине, поскольку ранее армия Альянса в подобных боевых столкновениях участия не принимала.

"Любое обучение и обмен опытом с западными партнерами должны помогать создавать собственную стратегию. И не стоит надеяться на то, что чья-то стратегия и советы в полной мере окажутся панацеей для нашей ситуации. Так не будет", — отметил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин в интервью "НВ".

По его мнению, перенимать опыт НАТО можно и нужно, однако страны-члены альянса никогда "раньше непосредственно не принимали участия в таких войнах и конфликтах, в котором сейчас находимся мы".

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В то же время у западных партнеров есть полезные разработки для управления боем и войсками и комплексами артиллерии. Всему этому украинские военные учатся и берут на вооружение. Для стратегий нужно сочетать украинский опыт с советами НАТО.

По словам Жорина, ВСУ приходится с полной отдачей воевать буквально за каждое здание и каждый метр. Силы обороны продолжают удерживать инициативу и наступать, однако это осложняется тем, что враг перебрасывает наиболее боеспособные подразделения, чтобы остановить продвижение украинских военных.

Война в Украине - последние новости

Как указывалось в вечерней сводке Генштаба, Силы обороны сдерживают наступательные действия российских оккупантов на нескольких направлениях, в течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

На Таврическом направлении Силами обороны Украины уничтожено более 20 единиц техники российских оккупантов.

На Мелитопольском направлении ВСУ продвинулись еще до 650 метров в глубину обороны оккупантов.

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