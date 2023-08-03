В частности, было взорвано 6 складов боеприпасов российских захватчиков.

На Таврическом направлении Силами обороны Украины уничтожено более 20 единиц техники российских оккупантов.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram. "Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1436 огневых задач. Было уничтожено 22 единицы военной техники россиян", - сообщил Тарнавский.

В частности, уничтожен один танк, 9 боевых бронированных машин (ББМ), 4 единицы артиллерийских систем и минометов, 1 танковый гранатомет, 3 беспилотных летательных аппарата и 4 единицы автомобильной техники. Также было уничтожено 6 складов боеприпасов российских захватчиков.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в социальной сети Facebook, на Запорожском направлении, во время аэроразведки, была обнаружена группа оккупантов из 7 военнослужащих. "Нанесено огневое поражение приданным расчетом миномета калибра 120 мм. В результате чего цель была уничтожена, личный состав противника с позиции не выбрался. Во время поражения был уничтожен и полевой склад боеприпасов врага - сдетонировал во время обстрела", - говорится в сообщении.

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Как писал УНИАН, 2 августа Тарнавский сообщил, что украинские военные взорвали 10 складов боеприпасов российских захватчиков и уничтожили 19 единиц военной техники.

Сегодня, 3 августа, стало известно, что на Мелитопольском направлении силы обороны Украины продвинулись еще до 650 метров в глубину обороны оккупантов, 1500 метров по фронту.

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