'Искренне считает, что управляет миром': в ОП оценили визит Путина в Курскую область

Визит Путина в Курскую область был рассчитан в первую очередь на самого российского диктатора.

Визит Путина в Курскую область был рассчитан в первую очередь на самого российского диктатора. Об этом в эфире "Freedom" заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Не на внутреннего потребителя - ему это не надо. У него нет среды, на которую нужно влиять. У них нет потребности в лагере главному вертухаю кому-то что-то доказывать. Там нет конкурентной политики, свободы слова. И пропагандисты работают, чтобы работать", - сказал Подоляк.

Он добавил, что для Путина не имеет значения, повлияет ли эта поездка на внутреннего потребителя. Ведь в случае необходимости, он спокойно может использовать силовую вертикаль для подавления любого инакомыслия.

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"Поэтому все, что происходит в Курской области. Все, что происходит на его селекторных совещаниях. Это театр для одного зрителя, в котором он сам играет главную роль. Путин сам для себя это все ставит. Он искренне считает, что управляет миром. И ему это очень симпатизирует. Как он приходит и говорит, что всех будет вырезать", - добавил Подоляк.

Визит Путина в Курскую область: что известно

Накануне президент РФ Путин приехал в Курскую область в военной форме и сделал ряд заявлений. В частности, он провел там совещание с командованием, которое доложило, что российская армия якобы "освободила 86% территории Курской области, которую занимали ВСУ".

Также начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что потери Сил обороны Украины на Курщине якобы "составляют 67 тысяч человек". В то же время Путин дал поручение создать "зону безопасности" для России вдоль границы.

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