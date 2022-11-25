По его словам, ВСУ показывают, что сейчас для российских оккупантов нет защищенных мест.

Среди российских военных и коллаборантов уже распространяются панические настроения из-за того, что ВСУ могут скоро зайти на территорию аннексированного Крыма.

Как рассказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз в эфире Апостроф TV, деоккупация полуострова может произойти по херсонскому сценарию.

"У оккупантов сейчас паника и страх относительно того, что мы дипломатично и военно зайдем на территорию Крыма. Когда разные эксперты и аналитики прогнозируют, что есть реальность нашего мероприятия в Крым - это правда, и Херсон показал, что мы можем это сделать. Я был уже в Херсоне и слышал о наших возможностях, насколько мощны, что Олешки и Скадовск сейчас также очень опасны для оккупантов. Думаю, что по Крыму будет такой же сценарий, как и по Херсону", - сказал Чийгоз.

Он подчеркнул, что когда паника есть у военных и коллаборантов, то она доходит и до гражданского населения.

"Наши военные показывают, что сейчас для оккупантов нет защищенных мест", – отметил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа.

Война в Украине: вопрос Крыма

Отметим, вопрос Крыма является одним из ключевых в российско-украинской войне. Так, 17 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что может так случиться, что Украина вернет Крым дипломатическим путем. В то же время полковник ВСУ в такой сценарий не верит вообще.

Ранее генерал говорил, что Украина может освободить оккупированный Россией Крым уже в следующем году.

В последнее время в оккупированном Крыму наблюдается активное передвижение колонн российской военной техники со стороны оккупированной Херсонской области в направлении Крымского моста.

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