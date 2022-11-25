Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о намерениях Украины деоккупировать Крым.
"Вы знаете, что изначально, и об этом неоднократно говорил президент еще до начала "СВО", в Конституции Украины речь шла о том, что Крым должен быть возвращен Украине силовыми методами, силовым путем. И де-факто Украина от этого не отказалась, для нас это ни что иное как обсуждение темы отчуждения территорий РФ, какого-то иного понимания здесь быть не может, об этом не может быть и речи", - сказал Песков для "РИА Новости".
Очевидно заявление Пескова появилось в публичном пространстве на фоне свежего интервью Владимира Зеленского, который 24 ноября призвал не тратить время на рассмотрение вариантов завершения войны, которые не предусматривают деоккупации Крыма.
Напомним, что ранее пресс-секретарь Путина называл Херсон "русским" после того, как в город зашли ВСУ.
Деоккупация Крыма
17 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что может так случиться, что Украина вернет Крым дипломатическим путем. В то же время полковник ВСУ в такой сценарий не верит вообще.
Ранее генерал говорил, что Украина может освободить оккупированный Россией Крым уже в следующем году.