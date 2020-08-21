В Мариуполе задержали бывшего боевика "ДНР"
В Мариуполе пограничники задержали мужчину, который в 2014 году был участником незаконных вооруженных формирований "ДНР".
Как сообщается на сайте Госпогранслужбы, житель Мариуполя выполнял задания пророссийских боевиков, одним из которых была охрана периметра горисполкома в городе, захваченном незаконными вооруженными формированиями так называемой "ДНР".
"В ходе реализации оперативной информации, военнослужащие Донецкого пограничного отряда и Центрального отдела Национальной полиции г. Мариуполь гражданина задержали", - говорится в сообщении.
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Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без такового.
Задержание боевиков "ЛДНР"
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