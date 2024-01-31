Россияне пытались сбить украинский БПЛА с комплекса С-400.

В ночь на 31 января на территории нефтеперерабатывающего завода "Невский мазут" в Санкт-Петербурге упал дрон. За этой операцией стоит Главное управление разведки Минобороны. Об этом "РБК-Украина" сообщило источник в спецслужбах.

Отмечается, что россияне пытались сбить украинский БПЛА из комплекса С-400 – самой мощной системы ПВО, которая есть в арсенале врага. Однако дрон все равно упал на территории Невского НПЗ.

"Показательным является именно то, что для поражения наших дронов они использовали именно С-400. Очень интересно, как работает это российское ПВО, поскольку после якобы сбития дрона он все равно упал на территорию нашей цели", – рассказал собеседник.

Российские Telegram-каналы заявляют, что предварительно, взрыв на НПЗ услышали около 04:00. Россияне утверждают, что хоть дрон и "удалось сбить", от его падения все же было повреждено несколько цистерн и автомобилей. Также на территории завода произошел пожар, который якобы "быстро потушили".

Атаки по НПЗ в России

В 2024 году украинские спецслужбы активно атакуют НПЗ в России. Так, 24 января в российском городе Туапсе (Краснодарский край) бушевал масштабный пожар в районе нефтеперерабатывающего завода "Роснефти".

УНИАН писал, что в войне России против Украины открылся новый фронт, который подчеркивает уязвимость экспорта нефти из западных портов РФ. Речь идет об атаках беспилотников на объекты на побережье Балтийского моря.

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