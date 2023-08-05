Российские СМИ утверждают, что во время атаки на танкере было 11 человек.

Надводный беспилотник во время атаки на танкер Sig оставил в нем двухметровую пробоину.

Как сообщает "База", после атаки беспилотника на правом борту "Сига" на расстоянии около 20 сантиметров над уровнем воды образовалась пробоина размером 2х1 метра. Ранее была информация, что "Сиг" получил пробоину в районе машинного отделения.

При взрыве на танкере находились 11 человек, большинство из них получили ссадины от разбитого стекла, однако все, кроме кухарки, отказались от медицинской помощи. Женщина почувствовала себя плохо и ей понадобилась помощь врачей.

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После удара дрона на танкере повреждено машинное отделение, туда затекла вода. К "Сигу" отправили два буксира, а экипаж танкера выставил вокруг пробоины боновые заграждения.

Атака на российский танкер

В ночь на 5 августа появилась информация, что возле Керченского моста было несколько взрывов. Прихвостни властей РФ утверждали, что в Керченском проливе были якобы ликвидированы три надводных беспилотника. В атаке противники обвинили украинскую сторону.

Позже появилась информация, что повреждено танкер-химовоз Sig.

Источники сообщили УНИАН, что до ночной атаки на российский танкер вблизи Крымского моста причастна Служба безопасности Украины.

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