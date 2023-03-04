Половина Украины "покраснела" из-за угрозы воздушных ударов.

Обновлено в 13:55. Отбой воздушной тревоги по всем областям кроме Крыма и Луганщины.

Ранее в половине регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Как свидетельствует карта alerts.in.ua, угроза воздушных ударов была объявлена около 13:15 по всему востоку, югу и центру страны.

По информации suspilne.media, в городе Запорожье прогремели два взрыва во время воздушной тревоги.

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В Запорожской ОВА призвали находиться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.

"Не распространяйте фото- и видео материалы - не помогайте врагу корректировать огонь. Враг не оставляет цели запугать мирное население", - говорится в сообщении.

Война в Украине - текущая ситуация

В НАТО признали, что масштаб войны, которую развязала Россия против Украины, невероятен. Запад должен приспособиться к новой реальности.

Российский террорист Игорь Гиркин предложил российским регионам создавать мунициапльные армии, чтобы защищать свои города, поскольку российская армия с задачей не справляется.

Запорожская область в последние сутки находится под плотными артиллерийскими обстрелами оккупантов. За сутки россияне 114 раз обстреляли подконтрольную украинской власти часть региона.

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