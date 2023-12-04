Ранее Зеленский поручил разработать решение, чтобы избежать долговременных тревог из-за вылетов носителей "Кинжалов".

В Украине не будут объявлять воздушную тревогу в связи с вылетами российских истребителей МиГ-31К, если будет известно, что они не представляют угрозу. Однако узнать это не всегда возможно, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью РБК-Украина.

Как он рассказал, партнеры стран НАТО пытаются как можно быстрее и полнее информировать Киев о том или ином вылете МиГ-31К:

"Плюс есть наша разведка. Но не всегда есть информация, с ракетой он летит или без, это просто перелет, это боевой вылет, или просто тренировочный полет… Если есть точная информация, что МиГ-31К не представляет угрозы, - тогда, конечно, не будет объявляться тревога".

При этом Игнат добавил, что Воздушные силы в любом случае будут информировать о взлетах МиГ, а вот как сделать так, чтобы они не парализовали страну, - руководство государства поручило профильным министерствам и ведомствам разработать решение:

"Каким будет это решение - не берусь говорить. Мы же и дальше будем информировать об угрозе".

Зеленский дал поручение из-за вылетов МиГ-31К - подробности

Как писал УНИАН, недавно президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать решение, чтобы избежать долговременных тревог из-за вылетов российских носителей "Кинжалов" МиГ-31К.

Он заявил, что соответствующее поручение дал Министерству обороны, Генштабу ВСУ и Кабмину. Они должны предложить решение, чтобы вылеты носителей "Кинжалов" не "парализовали страну на часы".

Вас также могут заинтересовать новости: