Как пишут тг-каналы, ВСУ хотели уничтожить просто вражеский пулемет, в итоге "что-то пошло не по плану" и сдетонировал склад БК оккупантов.

В оккупированном Раденске на Левобережье Херсонской области "внезапно" сдетонировал склад с боекомплектом оккупантов. Красивое видео взрывараспространяется в телеграм-каналах.

"Раденск, примерно часик назад. Минус свежий склад БК", - сообщает один из тг-каналов.

Видео опубликовано спецотрядом операторов БПЛА "Коршуны" под командованием генерал-майора Дмитрия Марченко. На видео видно, что бомба упала в воду возле берега, но очевидно, взрывная волна достигла склада БК рядом.

"Хотели уничтожить просто вражеский пулемет, в итоге что-то пошло не по плану, и сдетонировал небольшого уровня склад БК оккупантов. И такое бывает", - пишут тг-каналы.

Оккупантам сегодня неспокойно

Сегодня, около 15:10 Крымский мост был повторно атакован. Telegram-каналы писали о прогремевших не менее восьми взрывах в районе моста. Позже в Минобороны РФ подтвердили повторную атаку по Крымскому мосту, заявив при этом о сбитии ракеты.

Также сегодня в тг-каналах распространилось видео крушения истребителя Су-30 в Калининградской области РФ. Сообщается, что никто из членов экипажа не выжил.

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