В оккупированном Раденске на Левобережье Херсонской области "внезапно" сдетонировал склад с боекомплектом оккупантов. Красивое видео взрывараспространяется в телеграм-каналах.
"Раденск, примерно часик назад. Минус свежий склад БК", - сообщает один из тг-каналов.
Видео опубликовано спецотрядом операторов БПЛА "Коршуны" под командованием генерал-майора Дмитрия Марченко. На видео видно, что бомба упала в воду возле берега, но очевидно, взрывная волна достигла склада БК рядом.
"Хотели уничтожить просто вражеский пулемет, в итоге что-то пошло не по плану, и сдетонировал небольшого уровня склад БК оккупантов. И такое бывает", - пишут тг-каналы.
Оккупантам сегодня неспокойно
Сегодня, около 15:10 Крымский мост был повторно атакован. Telegram-каналы писали о прогремевших не менее восьми взрывах в районе моста. Позже в Минобороны РФ подтвердили повторную атаку по Крымскому мосту, заявив при этом о сбитии ракеты.
Также сегодня в тг-каналах распространилось видео крушения истребителя Су-30 в Калининградской области РФ. Сообщается, что никто из членов экипажа не выжил.