Захватчики планируют вывозить на украинские территории отходы из РФ.

Российское правительство придумало очередную коррупционную схему хищения средств на временно оккупированной территории Украины. Захватчики решили превратить украинскую землю в огромную свалку для хлама из России.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Отмечается, что правительство страны-агрессора опубликовало постановление о субсидировании закупок и поставок специализированной техники.

"Согласно документу, Москва планирует потратить 1.3 млрд рублей на оборудование мусорных свалок на временно оккупированной территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Фактически, оккупанты хотят превратить временно оккупированные украинские территории в свалку для российского мусора. Туда планируют вывозить отходы с территории РФ", – пояснили в ЦНС.

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Заявленные 1.3 млрд рублей якобы должны потратить на мусорные контейнеры и спецтехнику. Однако, как отметили в Центре сопротивления фактически россияне будут использовать технику и оборудование, украденные с украинских коммунальных предприятий на оккупированных территориях. При этом вышеупомянутые средства будут отмыты через подставные компании, подконтрольные лично главе правительства РФ Михаилу Мишустину.

"Россиян не беспокоит вопрос гражданского населения на временно оккупированных территориях, и куда будет вывезен мусор. Ключевое – успеть разворовать средства до момента деоккупации наших территорий", – добавили в Центре сопротивления.

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На временно оккупированных территориях Украины люди практически лишены возможности получить медицинскую помощь. В Центре нацсопротивления отметили, что большинство больниц захватчики перевели в формат военных госпиталей, где лечат только оккупантов.

Ранее также стало известно, что россияне свозят на временно оккупированные территории Украины студентов из РФ. Делается это для пропагандистских мероприятий.

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