Это важный бот для всех, кто сейчас находится в районе активных боевых действий.

Народные депутаты Верховной Рады и украинские журналисты создали бот для помощи простым людям.

Это важный бот для всех, кто сейчас находится в районе активных боевых действий, опасности или тревоге.

Там вы сможете узнать следующую информацию:

информацию о бомбоубежищах,

о запасах воды,

данные о работающих магазинах и аптеках в каждом городе Украины.

Кроме того, этот чат-бот позволит вам по пунктам собраться в случае чрезвычайной ситуации и быть готовым к любому варианту развития событий.

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