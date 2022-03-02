В Украине создали бот для помощи простым людям / ua.depositphotos.com

Народные депутаты Верховной Рады и украинские журналисты создали бот для помощи простым людям. 

Это важный бот для всех, кто сейчас находится в районе активных боевых действий, опасности или тревоге.  

Там вы сможете узнать следующую информацию:

  • информацию о бомбоубежищах, 
  • о запасах воды,
  • данные о работающих магазинах и аптеках в каждом городе Украины.

Кроме того, этот чат-бот позволит вам по пунктам собраться в случае чрезвычайной ситуации и быть готовым к любому варианту развития событий.

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