В Украине создали бот для помощи простым людям / ua.depositphotos.com
Народные депутаты Верховной Рады и украинские журналисты создали бот для помощи простым людям.
Это важный бот для всех, кто сейчас находится в районе активных боевых действий, опасности или тревоге.
Там вы сможете узнать следующую информацию:
- информацию о бомбоубежищах,
- о запасах воды,
- данные о работающих магазинах и аптеках в каждом городе Украины.
Кроме того, этот чат-бот позволит вам по пунктам собраться в случае чрезвычайной ситуации и быть готовым к любому варианту развития событий.