Новый список категорий предложен в законопроекте 7484-1.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины в Раде предложили расширить список категорий мужчин, которым разрешено выезжать заграницу во время военного положения.

Новый список категорий предложен в законопроекте 7484-1, автором которого является Георгий Мазурашу.

Разрешение на выезд из страны могут получить:

мужчины, у которых есть 3 несовершеннолетних детей;

мужчины с 2 детьми до 14 лет;

мужчины с 1 ребенком до 14 лет и беременной супругой;

мужчины с 1 ребенком до 3 лет.

Также предлагается разрешить выезжать мужчинам, имеющим рабочие, спортивные контракты в других странах, официальное подтверждение из других стран по трудоустройству, или контракты с заказчиками из других стран на 1 год и больше на предоставление IT-услуг или консультаций при условии оплаты ЕСВ, или владельцам бизнеса в других странах.

Запрет на выезд из Украины во время войны:

На период действия правового режима военного положения указом президента Украины от 24.02.2022 № 64/2022 "О введении военного положения в Украине" выезд за пределы страны граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет запрещается. Военное положение сейчас продлено до 23 августа.

В Государственной пограничной службе Украины напоминали, что запрет не применяется к отдельным лицам этой категории. В частности речь идет о лицах, которые имеют удостоверения об отсрочке от призыва и извещение о зачислении на специальный воинский учет; имеющие заключение военно-врачебной комиссии о негодности со снятием с воинского учета и др.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич заявил, что для определенных категорий граждан сделали исключения по поводу выезда из Украины. Это касается студентов, преподавателей, опекунов и тому подобное.

30 июня 2022 года появилась информация о том, что в Украине хотят запретить выезд из Украины еще одной категории граждан.

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