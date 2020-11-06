Выход из ситуации украинская сторона видит в проведении до конца года новой встречи на высшем уровне в "нормандском формате".

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе рассказала о распространенных ошибочных суждениях о предложенном ею плане действий по Донбассу.

Об этом сообщается на странице украинской делегации в Facebook.

Так, по первому пункту о выводе иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года существует предубеждение относительно того, что "невозможно так быстро вывести войска, наемников, технику".

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Однако в украинской делегации считают, что это возможно, ведь Израиль вывел свои войска из "зоны безопасности" в Ливане одновременно с союзной ему "Армией Южного Ливана" (АЮЛ) в течение суток, после 18 лет пребывания в стране.

Отмечается, что численность контингентов соответственно составляла около 1,5 тысячи человек для Израиля, а для АЮЛ – 6 тысяч человек с членами их семей.

"На Донбассе "иностранных войск" около 40 тысяч в/с, но и не за одну ночь мы им предлагаем выйти, это может быть календарный месяц. Хотя, как представляется, если президент РФ отдаст соответствующий приказ, "иностранные войска" выедут и за ночь", - говорится в сообщении.

Что касается второго пункта об отмене властями РФ решений, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, предоставлении жителям этих территорий российского гражданства по упрощенной процедуре, украинская сторона цитирует пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который заявил, что "предоставление российского гражданства по упрощенной процедуре является исключительной привилегией президента РФ, такого пункта нет в Минских договоренностях".

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По словам представителей Украины в ТКГ, реальность заключается в том, что во время прошлогодней "нормандской встречи" в Париже стороны "отметили общее стремление к постоянной и всеобъемлющей архитектуры доверия и безопасности в Европе, основанной на принципах ОБСЕ, для которой урегулирование конфликта в Украине является одним из ряда важных шагов".

Кроме того, планом действий предусмотрено восстановление контроля над границей с помощью СММ ОБСЕ.

"План предусматривает восстановление контроля над границей с помощью (увеличенной по численности) Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, последовательного и постепенного, начиная с пунктов, через которые технически возможна переброска тяжелой техники, и с последующим распространением такого контроля на остальные участки.

Если руководство РФ хочет использовать шанс закончить войну и выполнить собственные международные обязательства, предложение украинской делегации дает такой шанс", - отмечается в заявлении украинской делегации.

Относительно проведения выборов на Донбассе, то существует предубеждение о том, что "невозможно в такой срок подготовить и провести местные выборы должным образом".

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Украинская сторона напоминает, что в 2014 году, "находясь в несравненно худшем положении, руководство Украины подготовило и провело общенациональные выборы президента Украины за три месяца - в срок, на полтора месяца короче нынешнего".

"Предложение украинской делегации в настоящее время представлено посредникам (ОБСЕ) и российской делегации. Реальная реализация комплекса этих мер требует одобрения президентом и парламентом Украины. 10 ноября - следующее заседание ТКГ. К этому времени ОБСЕ может сформировать собственную позицию и, возможно, внести, свои предложения к дальнейшему рассмотрению "Плана действий", - говорится в сообщении.

Выход из ситуации украинская сторона видит в проведении до конца текущего года новой встречи на высшем уровне в "нормандском формате", которая подвела бы итоги попыток выполнить предварительные договоренности, достигнутые по результатам Парижского саммита в декабре 2019 года, и на которой были бы обсуждены планы по дальнейшему их выполнению.

План действий по Донбассу

План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров "нормандской четверки".

5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.

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Автор: Антонина Доломанжи