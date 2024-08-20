Украинский лидер при необходимости будет бороться в одиночку, полагают западные журналисты.

Продолжается война в Украине против РФ, и власти Германии могли бы позволить себе увеличить помощь украинцам, однако канцлер Олаф Шольц вместо этого продолжает старую политику умиротворения российского диктатора Владимира Путина, которая началась при экс-главе немецкого правительства Герхарде Шредере и была продолжена Ангелой Меркель.

Украинский президент Владимир Зеленский будет бороться в одиночку, если это будет необходимо, - он все больше уверен в победе, особенно с учетом того, что вскоре в дело вступят самолеты F-16, говорится в статье The Telegraph.

"…Но Германия фактически говорит ему просить мира на условиях Путина - как бы катастрофично это ни было для Украины, Европы и Запада", - отмечается в материале.

Видео дня

Важные новости - Германия в центре внимания

18 августа немецкие СМИ сообщили, что министр финансов Германии Кристиан Линднер будет отклонять новые заявки на помощь Киеву, если на это не удастся найти дополнительные средства. Позже Олаф Шольц сказал, что Германия продолжит поддерживать армию Украины за счет замороженных активов РФ.

Стоит отметить, что Германия - крупнейший военный донор Украины после США. Только в этом году немецкие власти решили предоставить украинцам военную помощь на около 7,5 миллиарда евро. В правительстве Германии заговорили о сокращении в будущем выделения денег из бюджета на военную помощь Киеву и столкнулись с жесткой критикой.

Вас также могут заинтересовать новости: