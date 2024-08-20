Против выступили представители разных политических сил.

Немецкие политики критикуют правительство из-за призыва министра финансов Кристиана Линднера ветировать новую военную помощь для Украины.

Как пишет Financial Times, Германия является крупнейшим военным донором страны после Соединенных Штатов Америки. Только в этом году она предоставит военную помощь на около 7,5 миллиардов евро. "Давление на бюджет означает, что эта цифра сократится: в проекте правительственного бюджета на 2025 год предусмотрено выделение 4 миллиардов евро", - отмечают журналисты.

19 августа в правительстве опровергли немедленное сокращение помощи Украине, отметив, что дискуссии по финансированию еще продолжаются. Между тем канцлер Олаф Шольц находится под растущим давлением и пытается успокоить членов Социал-демократической партии, которые критически относятся к дальнейшей помощи украинцам.

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Председатель комитета Бундестага по иностранным делам, социал-демократ Михаэль Рот назвал решение уменьшить помощь "роковым сигналом". "Украинская армия впервые за много месяцев вернулась в наступление. Сейчас страна нуждается в полной поддержке своего важнейшего военного союзника в Европе: Германии. Зато дебаты о будущем финансировании военной помощи выглядят как замаскированное снятие ответственности с Германии. Мы не можем ставить нашу безопасность в зависимость от бюджетных ограничений", - возмутился он.

Председатель парламентской группы Германия-Украина, политик партии Зеленых Робин Вагенер также раскритиковал эту идею: "Создается впечатление, что речь идет о том, чтобы пожертвовать миром и свободой, но остаться без долгов".

Экс-полковник Родерих Кизеветтер, который является членом парламентского комитета по иностранным делам, говорит, что ограничения "де-факто означают, что Украина будет покинута". "Так не действует ни одна самопровозглашенная ведущая страна Европы", - сказал он Der Tagesspiegel.

Уменьшение помощи от Германии

В воскресенье немецкие СМИ сообщили, что министр финансов теперь будет отклонять новые заявки на помощь Украине, если не удастся найти дополнительные деньги на это. Решение не коснется программ, которые уже профинансировали.

На фоне этой новости стало известно о резком падении акций ряда немецких и оборонных компаний в Европе.

Канцлер Олаф Шольц заявил, что его страна продолжит поддерживать украинскую армию за счет замороженных активов России.

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