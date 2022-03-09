В месте, указанном для посадки на эвакуацию мирного населения, собрались тысячи людей.

В Сумах образовались огромные очереди из местных жителей и частных автомобилей, которые пытаются эвакуироваться из города по "зеленому" коридору.

Как передает корреспондент УНИАН, на выезде из Сум – в месте, указанном для посадки на эвакуацию мирного населения, собрались тысячи людей.

В частности, здесь очень много женщин, детей, пенсионеров, людей с инвалидностью на колясках, есть много и мужчин, которые хотят провести своих родных или уехать сами.

Тем временем очередь из автомобилей растянулась от центра города, а на улице Роменской машины съезжаются в одну колонну из трех разных направлений – со стороны автовокзала, со стороны ул. Ильинской и от Центральной городской больницы.

На месте указанной посадки на выезде из Сум люди начали периодически перекрывать автодорогу, не позволяя проехать автомобилям и требуя эвакуировать сначала жителей, которые не имеют возможности отправиться в дорогу на частном автотранспорте.

По словам очевидцев, участники территориальной обороны Сум на выезде из города останавливают каждое транспортное средство и подсаживают пассажиров на все свободные места, в первую очередь – женщин с малолетними детьми.

В свою очередь руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Телеграмм-канале дал разъяснения относительно мест сбора для посадки в эвакуационные автобусы.

"Люди, которые ждут в педагогическом университете – оставайтесь там. За вами приедут автобусы. Дополнительное место сбора людей в Сумах – у памятника "Алеше", как его называют сумчане, район школы №2. Оттуда будут отправляться автобусы около 17:00 и 18:00. Автобусы, которые выезжают из города в первой колонне – места сбора были определены городским советом", - написал чиновник.

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