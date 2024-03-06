Военно-политически обозреватель Коваленко пояснил, почему массовый налет дронов вообще случился.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал главное об атаке РФ в ночь на 6 марта и пояснил, какова цель сегодняшнего массового налета дронами-камикадзе.

Аналитик подозревает, что враг применяет элементы психологической операции, чтобы запугать украинцев. Прежде всего он напомнил, что в эту ночь для удара по Украине запустили 42 дрона типа Shahed-131/136 (наши силы ПВО смогли сбить 38 целей).

"Основное направление атаки была Одесса и область. Всего использовалось 10 групп, а самый дальний полёт с прорывом ПВО составил 1 100 км", - уточнил обозреватель.

Коваленко считает, что украинские мобильные группы перехвата на сегодняшний день едва ли не лучшие в мире профессионалы, способные быстро ловить в небе дроны.

В качестве условного доказательства аналитик привел один из эпизодов ночи, когда наши бойцы ликвидировали дрон фактически на подлете к Одессе. Его успели сбить над морем, ролик представлен ниже:

Коваленко пояснил, что обычно "Шахеды" летят над морем на сверхнизких высотах, поэтому их крайне трудно уничтожать.

Также он акцентировал на главном: многочисленный налет дронов Россия организовала после того, как разрекламировала на своих каналах в сети видео по производству Shahed-131/136.

"Не исключаю, что это элементы одной психологической операции на запугивание, мол: "Посмотрите как много мы изготавливаем дронов-камикадзе!" и на следующую же ночь массированный налёт. Примитивная классика унылого жанра...", - заявил Коваленко.

Главное об атаке РФ в ночь на 6 марта

Воздушный террор армия России начала с вечера: 5 марта в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за пуска "Шахедов", в некоторых регионах раздавались взрывы. 6 марта "дроновая" эпопея продолжилась - враг реализовал пуск 42 ударных беспилотника с четырех направлений.

Как уже упоминалось, армия Украины сбила 38 целей. Основной удар был направлен на Одесскую, Сумскую и Херсонскую области, хотя по дронам также работали в Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Хмельницкой и Винницкой областях.

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