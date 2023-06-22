Сейчас эти пять полков якобы сформированы на 60%.

До конца июня в Вооруженных силах РФ сформируют резервную армию. Предполагается, что армейский корпус резервистов получит более 3 700 единиц техники.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает пропагандистское "РИА Новости".

"Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии плюс к этому пять полков 20-й армии танковой. Там идет все планово. Фактически до конца июня мы завершим формирование резервной армии и там в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса", - сказал Шойгу на совещании диктатора Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности.

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По словам Шойгу, сейчас эти пять полков сформированы на 60%.

ВСУ уничтожают регулярную армию РФ

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 650 российских захватчиков. Таким образом, по последним данным, боевые потери России с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составляют около 222650 человек.

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