Состояние пострадавших – среднее и легкое, угрозы жизни нет.

В результате повторного ракетного удара по Киевскому району Харькова ранены 3 человека.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В результате повторного ракетного удара по Киевскому району Харькова 3 человека получили ранения", - отметил он. Видео дня

По словам председателя ОВА, состояние пострадавших – среднее и легкое, угрозы жизни нет.

Синегубов призвал местных жителей не игнорировать сигналы тревоги.

Взрывы в Харькове 21 октября-что известно

Утром сегодня, 21 октября, в Харькове прогремела серия взрывов. По данным городского головы Игоря Терехова, враг попал в одно из местных предприятий, зафиксированы разрушения. В результате были ранены 6 человек.

Впоследствии враг совершил повторный обстрел Киевского района города.

Деоккупация Харьковской области

На сегодня ВСУ освободили уже 544 населенных пунктов, еще 32 пункта находятся под контролем российской армии.

Более пяти месяцев около 150 тыс. украинцев жили находились в оккупации.

Несмотря на это, сохраняется угроза нового наступления агрессора. Харьков постоянно под обстрелами оккупантов из-за близости к зоне активных боевых действий.

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